СПЧ предложил убрать из Уголовного кодекса статью за оскорбление чувств верующих

Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подготовил проект предложений по изменению антиэкстремистского законодательства, со ссылкой на документ пишет РБК.

СПЧ призывает отменить часть 1 статьи 282 УК, в которой идёт речь о возбуждении ненависти или унижении достоинства по признаку пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии или социальной группе, совершённых публично, с использованием СМИ или интернета. Это деяние предлагается перевести в разряд административных правонарушений.

«В пользу полной декриминализации статьи 282 УК РФ высказались многие представители интернет-индустрии, однако совет полагает целесообразным декриминализировать только неотягощённый состав», — говорится в проекте рекомендаций.

Необходимо «сузить легальное определение экстремистской деятельности», поскольку некоторые содержащиеся в нём конструкции — такие как «разжигание социальной розни» и «утверждение религиозного превосходства» — невозможно трактовать однозначно, считают в СПЧ. Обязательным квалифицирующим признаком экстремизма следует считать насилие, полагают в СПЧ.

«В таком случае будет исключена возможность уголовного наказания за высказывания, не представляющие реальной угрозы защищаемым Конституцией РФ интересам», — отмечают в совете.

При этом совет предлагает оставить в УК наказание за угрозу экстремистским насилием, призывы к нему и его поддержку.

Ещё один состав, который совет предлагает вывести из УК, — часть 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Вместо этого СПЧ предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях отягощённым составом оскорбления.

Также СПЧ предлагает упразднить список экстремистских материалов, который «не оправдал возложенных на него надежд по профилактике экстремизма, а, напротив, стал крайне громоздким и малопригодным для применения законопослушными гражданами», говорится в проекте рекомендаций. При этом правоохранительные органы могут продолжать «вести служебные реестры материалов, признанных экстремистскими в судебном порядке», считают в совете.

Последняя рекомендация касается включения обвиняемых в экстремизме в чёрный список Росфинмониторинга — включённые туда люди не могут совершать никаких банковских операций. Сейчас обвиняемые по делам об экстремистских высказываниях фактически приравнены к лицам, финансирующим терроризм. В законодательстве их следует дифференцировать, считают в совете.