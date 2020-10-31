​​​​​​​«Спастись даже не пыталась». В пожаре под Нижним Тагилом погибла женщина  

В деревне Никитино под Нижним Тагилом в пожаре погибла 40-летняя женщина. Возгорание произошло 30 октября в 20:47 в многоквартирном доме. Ещё до прибытия спасателей по лестничным маршам удалось вывести пятерых человек, однако эвакуировать успели не всех.

«При пожаре погибла хозяйка квартиры, женщина 1980 года рождения. Наиболее вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём погибшей, возможно, женщина курила на диване и уснула. Спастись даже не пыталась — обгоревший труп пожарные обнаружили на диване. Накануне похорон матери брат погибшей звал её ночевать к себе, но сестра отказалась», — прокомментировали сайту vSalde.ru в отделении надзорной деятельности Верхней и Нижней Салды.

В тушении пожара были задействованы две пожарные машины и восемь спасателей. В 21:02 огонь был локализован, в 21:06 ликвидировано открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 21:32.