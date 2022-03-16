Спасатели Нижнего Тагила поддержали спецоперацию на Украине, написав букву Z на Тагильском пруду

Сегодня спасатели Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила написали литеру Z на Тагильском пруду. По словам директора муниципальной организации Сергея Копёркина, таким образом спасатели выразили поддержку российским военным, участвующим в спецоперации на Украине.

«Ребята сами изъявили желание как-то поддержать наших военных, так что мы с утра собрались, разровняли снег, а потом уже нанесли узор. С помощь краски и ранцев для тушения пожаров прошлись по контуру, чтобы рисунок было лучше видно», — рассказал Сергей Копёркин.

Отметим, что контуры буквы Z на пруду появились накануне вечером. Возможно, таким образом авторы флешмоба прикидывали её размеры.

Напомним, акции в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на территории Украины, регулярно проводятся в Нижнем Тагиле. Так, недавно уличными фонарями города изобразили большую букву Z в районе Старой Гальянки.