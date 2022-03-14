В Нижнем Тагиле уличными фонарями нарисовали самую большую букву Z в поддержку военной спецоперации на Украине (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле с помощью уличного освещения нарисовали самую большую букву Z в поддержку военной спецоперации на Украине. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе администрации города, таким образом мэрия решила присоединиться к всероссийскому флешмобу. Теперь данная акция будет проходить каждую ночь.

Обслуживанием сетей уличного освещения занимается ООО «Горсвет-НТ». По информации пресс-службы муниципалитета, директор организации Константин Благинин проработал план и предложил городским властям с помощью уличных фонарей составить букву Z, предварительно показав схему на карте. В ней задействовано три участка на улицах Бригадной, Челюскинцев и Черноисточинском шоссе.