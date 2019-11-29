Спасатели Нижнего Тагила отрабатывают новую версию о местонахождении пропавшего 21-летнего молодого человека 

Спасатели отрабатывают новую версию о местонахождении 21-летнего Егора Алерборна. Ночью 9 ноября он вышел от друзей с проспекта Мира, сказав, что пошёл домой, в район городского Дворца детского творчества. Однако до места назначения так и не дошёл. По камерам видеонаблюдения видно, как Егор шёл от отеля на Горошникова и сильно шатался. Специалисты предположили, что молодой человек перебрал с алкоголем, потерял равновесие и упал с обрыва в пруд. Сегодня спасатели-водолазы Центра защиты населения обследовали берег тагильского пруда.

«Утащить течением его точно не могло, русло сюда не заходит. Он если упал, то лежит где-то здесь. Есть ещё вариант, что его унесло в водосточную трубу, там тёплая вода», — рассказали спасатели.

Водолазы осмотрели водоём в 20 метрах от берега, однако найти ничего не удалось. Несмотря на это, поиски продолжаются, спасатели планируют ещё раз осмотреть дно с помощью подводной камеры с фонарём.

В день пропажи Егор был одет в серо-зелёную парку, голубые джинсы, чёрные кроссовки в сетку. Если вы обладаете информацией о местонахождении Егора, поисковики просят сообщить по телефонам: +7(904)172-05-95 или 02.