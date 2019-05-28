Спасатели Нижнего Тагила достали из колодца мужчину (ВИДЕО)

Сегодня на ГГМ 40-летний мужчина провалился в колодец. ЧП произошло у дома № 41 на Черноисточинском шоссе. В службу спасения звонок поступил примерно в 14:30. С помощью специального устройства спасатели достали мужчину за 5–7 минут. Как рассказали сотрудникам Центра по защите населения очевидцы, мужчина вместе с компанией возле колодца распивал спиртные напитки. В один момент пострадавший потерял равновесие и провалился на глубину 4 метра. Медики диагностировали у мужчины перелом трёх рёбер.