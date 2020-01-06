Спасатели нашли шестерых рыбаков из Нижнего Тагила, застрявших в лесу без связи

Шестерых рыбаков из Нижнего Тагила, которые застряли в лесу на машинах в 10 километрах от посёлка Ликино в Свердловской области, спасли, сообщает E1.ru.

Спасатели Карпинского поисково-спасательного отряда добрались до рыбаков на снегоходах. Они помогли вытащить из снега два исправных внедорожника, вопрос об эвакуации третьего автомобиля владелец будет решать самостоятельно. Сейчас жизни и здоровью мужчин ничего не угрожает. Вместе со спасателями мужчины отправились в посёлок Первомайский Серовского городского округа.

Напомним, компания шестерых мужчин возвращалась домой на трёх автомобилях. Один из них сломался, оставшиеся два застряли в снегу. На поиски рыбаков отправились спасатели.