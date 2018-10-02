Спасатели из Нижнего Тагила победили на региональных соревнованиях «Уралспас-2018»

Поисково-спасательный отряд Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила стал победителем региональных соревнований «Уралспас-2018», которые проходили с 28 по 30 сентября в Верхних Серьгах. По легенде учений в горах произошло землетрясение и командам необходимо было провести аварийно-спасательные работы и оказать помощь пострадавшим. Работы продолжались 36 часов в условиях, максимально приближенных к «боевым».

«Землетрясение — актуальная тема для Урала. Недавно Челябинскую область тряхнуло на 5,5 балла, — рассказал АН “Между строк” Александр Карасёв, участник команды от Нижнего Тагила. — Сами учения подразумевают помощь в любой ситуации. Жить приходилось в полевых условиях, в большой армейской палатке, в которой и дом, и кухня, и наш штаб, и наша связь. Территория для нас была неизвестна, и погода внесла коррективы. Соперничество между командами — это не главная цель учений, иногда мы объединялись для более слаженной работы и спасения пострадавших».