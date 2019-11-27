«Спартак» оштрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбительную кричалку фанатов

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес игрока «Зенита» Артёма Дзюбы, пишет ТАСС.

Болельщики «Спартака» скандировали лозунг «Дзюба, иди ***** [к чертям]» в гостевом матче против «Урала», который состоялся 24 ноября.

«Позиция КДК всегда была непримиримой к оскорблениям и нецензурной брани на стадионе, и неважно, в чей адрес она звучит. В первую очередь нам нужно думать о зрителях, которые приходят на футбол, среди них есть женщины и дети, культура боления должна быть уважительной», — отметил председатель комитета Артур Григорьянц.

Ранее, 19 ноября, во время матча сборной России против Сан-Марино группа болельщиков также скандировала «Дзюба, ты нас слышишь? Иди *****». Руководство РФС обещало установить их личности и добиться для них запрета на посещение матчей сборной на Евро-2020.

Артём Дзюба — воспитанник «Спартака», он перешёл из московского клуба в «Зенит» в 2015 году, и с тех пор болельщики «Спартака» относятся к нему крайне негативно.