Создательница детского театра «Ку-кушка» Юлия Пиляй запускает свой обучающий курс

Тагильская художница, бутафор Нижнетагильского театра кукол и создательница детского театра-игры «Ку-кушка» Юлия Пиляй объявила о старте своего обучающего курса. В «Мастерской кукольных наук» дети буду создавать театральную куклу, погрузятся в историю театра кукол и получат список интересных книг.

Занятия стартуют 19 марта и будут проходить в двух форматах. Офлайн-уроки планируются на двух площадках: в мастерской «фАРТук» на Красноармейской, 77 по пятницам в 17:45 и в театре-игре «Ку-кушка» в посёлке Черноисточинск на Кирова, 2а по субботам в 16:00. Онлайн-занятия будут проходить по воскресеньям в 16:00 в закрытом аккаунте в Instagram. Художница подготовила шесть прямых эфиров, восемь видеоуроков, доступ к которым останется навсегда, и шесть недель общения в чате.

«Мастерская кукольных наук» — авторский курс по созданию театральной перчаточной куклы для детей от 6 лет. Но как рассказала Юлия «Афише МС», на занятия записываются и взрослые слушательницы.

«На онлайн-курс записываются взрослые женщины со словами “я буду заниматься одна” или “начну сама, может быть, дети присоединятся”. И они все хотят услышать мой опыт создания театра для детей, так что в онлайне складывается немного другая цель даже. Среди слушателей есть руководители детских кружков и учителя церковных школ, которые хотят перенять опыт», — рассказывает Юлия.

Ученики курса придумают своего героя, научатся переводить рисунок в объёмную форму, делать из формы слепок и лепить голову куклы из папье-маше, шить костюм для неё и наносить ей грим. Самые старательные и увлечённые ученики смогут принять участие в детском фестивале «Ку-ку Фест», который состоится этим летом.

«Этот курс может быть первым шагом для тех, кто хочет попасть за ширму театра кукол. Акцент будет больше на изготовлении куклы, погружении в историю персонажа Петрушки, его эстетику. А летом мы планируем большой фестиваль с созданными в рамках курса Петрушками», — заключает художница.

Обучение стоит 4000 рублей, первый онлайн-урок состоится 21 марта. Записаться можно через личные сообщения на страничке Юлии Пиляй в Instagram.