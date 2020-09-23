Создатели технологии для поиска митингующих получили от фонда правительства 1 млрд рублей 

Российский фонд прямых инвестиций и «ведущие суверенные фонды Ближнего Востока» инвестировали более 1 млрд рублей в компанию NtechLab, известную технологией распознавания лиц FindFace, которая использовалась для поиска участников митингов по фотографиям, пишет Znak.com.

На сайте фонда сообщается, что NtechLab собирается развивать направление определения агрессивных действий человека и распознавания автомобилей, а также решения для индустрии развлечений, банков, торговых центров и компаний из сферы гостеприимства. После инвестиции NtechLab планирует расширять технологическую и продуктовую линейку и выходить на рынки Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Компания NtechLab позиционируется как «мировой лидер по скорости и точности распознавания лиц, силуэтов и действий на видео», она была создана в 2015 году выпускником факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова Артёмом Кухаренко и предпринимателем Александром Кабаковым.

В 2017 году алгоритмы, разработанные компанией, были встроены в системы департамента информационных технологий Москвы — камеры наблюдения по всему городу создают базу лиц, которую использует МВД, чтобы искать людей, в том числе она использовалась во время карантина, введённого на время пандемии коронавируса. Нарушителей режима самоизоляции искали с помощью камер и выписывали им штрафы.

Кроме того, после появления технологии FindFace был создан специальный сайт, на котором все желающие могли найти человека по фотографии через базу данных соцсети «ВКонтакте». Это активно использовалось во время акций протеста в различных городах: создавались специальные сайты, где публиковались страницы участников митингов со ссылками на их страницы во «ВКонтакте».

Российский фонд прямых инвестиций был создан в 2011 году по инициативе в то время президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина. На сайте сообщается, что фонд «выступает соинвестором вместе с крупнейшими международными инвесторами, играя роль катализатора в привлечении прямых инвестиций в Россию».