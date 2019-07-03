Создатели КВН хотят лишить Александра Маслякова прав на программу

Бессменный ведущий «Клуба веселых и находчивых» Александр Масляков может лишиться прав на программу. По данным URA.ru, родственники одного из создателей программы, журналиста Сергея Муратова, подали иск против главного КВН-щика страны.

Муратов умер несколько лет назад. Наследниками авторских прав журналиста стала его семья. Кроме семьи Муратова, истцом по делу выступает бывший бизнес-партнёр Маслякова, руководитель фирмы «Группа 7» Дмитрий Иванов. Они подали в московский суд по интеллектуальным правам иск с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» фирмой Маслякова «АМИК». Первые слушания по делу должны пройти уже в августе.

В ответ на предъявленные обвинения, Масляков подал иск в Московский арбитражный суд. Телеведущий требует оштрафовать оппонентов на 3 млн рублей за незаконное использование логотипа «КВН» в документальном фильме, опубликованном на платформе YouTube.