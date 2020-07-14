Создание в Нижнем Тагиле детского технопарка «Кванториум» отложено на неопределённый срок

Тагильским чиновникам пришлось отложить создание детского технопарка «Кванториум» в городе на неопределённый срок. Им не удалось получить финансовую поддержку от областных властей в размере 25 млн рублей для реализации проекта. На средства областной субсидии в частности планировалось приобрести высокотехнологическое оборудование для организации технопарка.

Сегодня вопрос организации в Нижнем Тагиле «Кванториума» рассмотрели на заседании думской комиссии по соцполитике. Чиновники рассказали, что в 2018 году администрацией при поддержке ЕВРАЗ НТМК была подготовлена заявка на участие в специальном федеральном отборе. Победители должны были получить финансирование для создания «Кванториумов». Тогда от Свердловской области прошла заявка Екатеринбурга. При поддержке РЖД в столице создали два детских технопарка. В этом году тагильские чиновники не смогли участвовать в отборе, так как заранее не предусмотрели средства в бюджете города на софинансирование проекта.

«Для создания “Кванториума” в 2020-2021 годах конкурс был объявлен в феврале 2020 года, когда бюджет города был уже утвержден. Изыскать необходимые средства местного бюджета в объёме 25 млн рублей [на софинансирование] не представлялось возможным. Кроме того, не было гарантии участия предприятий в реализации данного проекта (не менее 10% от объёма субсидии). Поэтому в 2020 году конкурсный отбор не прошли», – говорится в информационной справке администрации, направленной в гордуму.

В мэрии надеются, что проект удастся реализовать к 300-летию Нижнего Тагила без средств областного бюджета, но при участии предприятий города. Однако из-за пандемии коронавируса в России большинство тагильских компаний понесли серьёзные финансовые потери и сейчас максимально урезают свои расходы. Однако даже в прошлые, более прибыльные годы, предприятия также не спешили скидываться для строительства «Кванториума».

«Кванториумы» – это федеральная сеть детских технопарков, новая модель дополнительного образования. Проект реализуется Агентством стратегических инициатив РФ при поддержке президента Владимира Путина. На создание «Кванториума» в Нижнем Тагиле ещё в 2018 году требовалось более полумиллиарда рублей. Для минимизации затрат в мэрии решили реконструировать под технопарк помещения ГДДЮТ, кроме того, сократить количество направлений в нём – с десяти до пяти. Без гарантийных писем от предприятий о том, что они также готовы выделить часть своих средств на реализацию проекта, город не может принять участие в конкурсе и получить необходимое финансирование.