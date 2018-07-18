Создание туристического кластера на горе Белой будет стоить 45 млрд рублей

Инвестиции в культурно-досуговый и туристический центр на ГЛК «Гора Белая» под Нижним Тагилом могут составить 45 млрд рублей за 10 лет. Об этом пишет «РБК-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, из бюджета Свердловской области будет выделено 7 млрд рублей. Остальные средства в проект должны будут вложить частные инвесторы. К середине февраля 2019 года авторы собираются разработать архитектурную концепцию кластера. На площадку подрядчик должен выйти в сентябре следующего года.

Как уже писало АН «Между строк», проект будет реализовываться на базе уже существующего горнолыжного комплекса, который расположен в 37 км от Нижнего Тагила, и затронет 15 населённых пунктов. Согласно концепции министерства инвестиций Свердловской области и «Корпорации развития Среднего Урала» в рамках кластера будут построены гостиница на 50 мест, каток, ФОК с бассейном, два кафе, трассы для лыж и летних прогулок, площадка для пейнтбола и сервисный центр. Во время первого этапа на ГЛК «Белая» создадут сноупарк, откроют кафе, будет проведена серия фестивалей.

Первый этап проекта планируется реализовать до 2021 года. К этому моменту в кластере должны появиться новые горнолыжные подъёмники, которые смогут перевозить по 200 человек в час, а также новые трассы.

Второй этап продлится до 2023 года, за это время будут построены и реконструированы дороги, созданы условия для сплавов, будет обеспечен доступ к культурным достопримечательностям в окружающих гору исторических деревнях. Во время последнего этапа рядом с ГЛК будет создан тематический парк развлечений по мотивам «горнозаводской цивилизации».

Накануне депутаты Заксобрания Свердловской области приняли законопроект, который позволит реализовать грандиозный проект. Также власти обсуждают вопрос создания на горнолыжном комплексе особой экономической зоны с особым налоговым режимом.

Проект предполагает, что к 2021 году число посетителей ГЛК вырастет до 380 тыс. человек в год. В 2017 году этот показатель составил 268 тыс. человек. После реконструкции турпоток в кластер, по замыслу авторов, должен составить 1,5 млн человек в год.