«Союзмультфильм» снимет полнометражный фильм про Чебурашку за 600 миллионов рублей

«Союзмультфильм» снимет полнометражный фильм о Чебурашке, рассказала «Коммерсанту» председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Это первый полный метр для студии, которая получила права на литературную основу истории про Чебурашку от семьи Эдуарда Успенского. Фильм будет создан вместе со студией Yellow, Black and White (YBW), которая в 2017 году сняла в партнерстве с Disney кассово успешный фильм-сказку «Последний богатырь». Сценарий фильма про Чебурашку также напишут авторы «Последнего богатыря».

Финансирование проекта обеспечит YBW, заявил генеральный продюсер студии Эдуард Илоян. Бюджет картины пока не утверждён, но уже понятно, что он составит не меньше 600 миллионов рублей. В фильме будет много компьютерной графики — в частности, с её помощью создадут самого Чебурашку.

Съёмки картины планируются на 2021 год, выход в прокат — на 2022 год. Кроме YBW, партнёрами проекта стали телеканалы СТС и «Россия 1», которые поделят между собой показы фильма на телевидении. Премьера картины предполагается на «России 1».

Летом 2020 года «Союзмультфильм» привлёк инвестиции Сбербанка, который вложил в развитие студии миллиард рублей. В рамках партнёрства запланировано в том числе создание полнометражных фильмов для семейной аудитории. Весной 2020 года студия «Союзмультфильм» сообщила о намерении вернуть права на образ Чебурашки, которые были переданы в Японию в 2004 году. Это заявление было сделано через несколько дней после того, как японские мультипликаторы выпустили первый короткометражный 3D-мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену.