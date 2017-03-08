Совместный спектакль трёх театров Нижнего Тагила попал в шорт-лист премии «Браво!»

Постановка «Король Лир», созданная актёрами и художниками сразу трёх нижнетагильских театров – драмы, кукол и Молодёжного, номинирована на престижную премию «Браво!». Этот спектакль и ещё 17 других критики выбрали для участия в областном фестивале-конкурсе из 130 произведений со всего региона. Шорт-лист был озвучен на заседании свердловского отделения Союза театральных деятелей. Напомним, спектакль «Король Лир» по одноимённой трагедии Уильяма Шекспира создавали режиссёры Татьяна Захарова и Наталья Молоканова совместно с коллегами за свой счёт и на пожертвования.

«К этому спектаклю было особое отношение, каждый принял участие в его создании, и всем хотелось, чтобы он получился достойным. Мы сами красили, сверлили, клеили, шили, спектакль весь создан нашими руками и очень дорог каждому! Мы два раза звали на спектакль критиков. В первый раз они приехали на премьеру, это было год назад в марте, а второй раз – уже в этом году, после Нового года. Критики оценили серьёзной рост спектакля. Всегда трогает, когда есть неподдельные живые эмоции, ну и синтез, конечно, драматического, пластического и кукольного искусства здесь есть», – поделилась с АН «Между строк» Наталья Молоканова, главный режиссёр Нижнетагильского театра кукол.

Спектакль «Король Лир», главную роль в котором исполнил заслуженный артист республики Саха (Якутия) Василий Саргин, получился дерзким и скандальным, отмечают авторы. Он будет близок и молодёжи, и взрослым, так как это знакомая многим история о человеческой гордыне, которая превращает человека в марионетку. За семейной драмой стоит глубокое переосмысление общественных реалий, поднимаются важные вопросы: каковы ценность и место человека в мире, на что способен каждый из нас ради власти и стоит ли эта власть горы трупов и потери человеческого облика?

Показы спектаклей в рамках фестиваля «Браво!» пройдут в мае в Екатеринбурге. В Нижнем Тагиле посмотреть «Короля Лира» можно 19 и 31 марта в театре кукол.

Сейчас в театре кукол идёт подготовка к премьере «Золушка». Романтичная сказка-маскарад, режиссёром которой является Павел Овсянников, состоится в ближайшие выходные. Также этой весной в театре планируют запустить ещё один интересный проект – интерактивные бэби-спектакли. Это развивающие миниатюры, созданные для детей от одного до трёх лет.

Агентство новостей «Между строк»