Совфед предложил ввести штраф до 40 тысяч рублей за шум днём

Совет Федерации России подготовил поправку в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которой предлагается ввести штрафы за шум днём, в выходные и праздники, пишут «Известия».

Предлагается запретить проводить ремонт в многоквартирных домах с 13 до 15 часов, с 19 и до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздники, причём это будет касаться только тех зданий, которые были введены в эксплуатацию более полутора лет назад.

За нарушение закона предусмотрен административный штраф: для физлиц — от 500 до 3 тысяч рублей, должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, ИП — от 10 до 25 тысяч рублей и юридических лиц — от 20 до 40 тысяч рублей. При этом физические лица могут отделаться предупреждением.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева заявила, что поправка поможет семьям с детьми, которые имеют право на спокойную жизнь в своём доме днём. Однако её коллега по комитету Ирина Рукавишникова считает, что дневной шум нужно регулировать на уровне регионов.

«Например, в регионах, где большинство населения исповедует ислам, неотъемлемой частью жизни людей является призыв на молитву, который повторяется несколько раз в день. Это даже не традиция, а часть неприкосновенного культурного кода. Здесь причёсывать всех под одну гребёнку нельзя», — считает она.

В действующей редакции КоАП более 1,7 тысячи составов административных правонарушений, причем внесённые в него за 17 лет поправки зачастую не носят системного характера и противоречат друг другу. Поэтому в прошлом году была создана рабочая группа, которая готовит проект принципиально нового Кодекса. В её работу активно включились регионы. В представленном проекте КоАП шум с 23 до 7 часов подпадает под статью о мелком хулиганстве и влечёт за собой штраф до 2 тысяч рублей.