Совфед предложил создать специальный жилфонд, для обеспечения детей-сирот

Совет Федерации рекомендовал кабинету министров создать специальное ведомство, которое будет заниматься решением жилищных проблем детей-сирот.

«Правительству РФ предлагается определить на федеральном уровне орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации госполитики, нормативному правовому регулированию в сфере обеспечения детей-сирот жильём», — цитирует Znak.com пресс-службу Совфеда.

Как пояснил глава комитета Валерий Рязанский, уполномоченный орган в том числе должен будет заниматься формированием специализированного жилфонда.

Сенаторы также намерены внести изменения в действующее законодательство РФ, которые возложат на региональные власти обязательства внимательно подходить к оценке качества предоставляемого сиротам жилья. Таким образом, перед заключением договора на приобретение жилья, специальная комиссия должна будет подтвердить, что оно пригодно для проживания.

«Предлагается ввести обязанность для строительных организаций при строительстве домов для госнужд в обязательном порядке получать заключение госэкспертизы о соответствии жилого помещения установленным санитарным и техническим правилам и нормам», — пояснил Рязанский.

По данным Счётной палаты РФ, в 2019 году очередь из сирот, не обеспеченных жильем, достигла 270 тысяч человек. Только за последний год она увеличилась на 12 тысяч нуждающихся.