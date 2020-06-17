Совфед предложил расширить выплаты в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет

Члены Совета Федерации на совещании с первым зампредседателя правительства Андреем Белоусовым предложили кабинету министров увеличить до 18 лет максимальный возраст детей, которым положена единовременная выплата в 10 тысяч рублей, со ссылкой на сенатора Лилию Гумерову пишет РИА Новости.

По её словам, выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 17 лет в период самоизоляции получила большую поддержку населения.

«По предложению субъектов Федерации мы предложили расширить круг получателей», — сказала Гумерова.

Сенатор объяснила, что подобное решение продиктовано единым подходом к поддержке семей с детьми.

«Есть некий этический момент, когда в одном и том же классе ребёнок 16 лет получает эту выплату, а за соседней партой сидит тот, кому 17 лет, и он не имеет на это права», — пояснила член Совета Федерации.

Она подчеркнула, что по закону детьми считаются граждане до 18 лет.

Напомним, о выплатах на каждого ребёнка от 3 до 17 лет 11 мая во время обращения к россиянам объявил президент Владимир Путин. Обратиться за пособием можно до 1 октября через сайт госуслуг или в Пенсионном фонде. По данным Минтруда, в период с 1 по 3 июня ПФР перечислил 162 млрд рублей таких выплат в адрес 11,3 млн семей. Всего мера финансовой поддержки населения затронула 16,2 млн детей.