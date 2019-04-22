Совфед одобрил введение уголовной ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором есть пострадавшие и погибшие, пишет Znak.com. Поправки внесены в статьи 264 и 264.1 УК РФ, а также в статью 12.27 КоАП.

В соответствии с изменениями, если водитель оставил место ДТП, в результате которого был причинён тяжкий вред здоровью потерпевших, теперь ему грозит лишение свободы на срок до четырёх лет. Максимальное наказание в случае гибели одного человека в аварии — заключение на срок до семи лет, а с двумя и более погибшими — до девяти лет колонии. Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.

Напомним, законопроект был внесён правительством. 17 апреля Госдума приняла его в третьем чтении. Ранее скрывшихся с места ДТП лишали водительских прав на срок от одного года до полутора лет или арестовывали на срок до 15 суток. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ужесточение наказания за оставление места ДТП направлено на восстановление справедливости.