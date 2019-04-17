Госдума ужесточила уголовное наказание для сбежавших с места ДТП водителей

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, усиливающий ответственность водителей за побег с места аварии, в которой серьёзно пострадали или погибли люди, пишет «Интерфакс».

В случае если человек скрылся с места ДТП, в котором пострадали люди и им причинён тяжкий вред здоровью, он будет наказываться так же, как если бы он был пьяным за рулём, то есть лишением свободы на срок до четырёх лет. Если в аварии были погибшие, то такой скрывшийся с места ДТП водитель будет наказан лишением свободы на срок от двух до семи лет, а если погибли два человека и более — от четырёх до девяти лет лишения свободы.

В материалах говорится, что нововведение позволит устранить пробел в законодательстве и уравнять уголовное преследование лиц, сбежавших с места аварии и не прошедших освидетельствование, и тех, кого застали на месте ДТП в состоянии опьянения. Поправки вносятся, в частности, в части вторую, четвёртую и шестую статьи 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

О том, что новый закон о повышенной уголовной ответственности за оставление места ДТП должен исключить ситуацию, когда лицо, совершившее ДТП в состоянии алкогольного опьянения и скрывшееся с места его совершения, наказывается менее строго, чем пьяный водитель, пойманный с поличным, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев 25 октября 2018 года. Он отметил, что законопроект также предполагает разграничение уголовной и административной ответственности — последняя должна наступать только в случаях, если водитель скрылся с места ДТП, где не было жертв.