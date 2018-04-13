Совфед обвинил 12 СМИ во вмешательстве в президентские выборы

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета определила 12 СМИ, которые, по мнению сенаторов, вмешались в президентские выборы в России, сообщает РБК со ссылкой на главу комиссии Андрея Климова.

В списке оказались «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Idel.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Голос Америки», а также Русская служба Би-би-си, Deutsche Welle и RFI.

В мае комиссия намерена опубликовать эту информацию в докладе о президентских выборах — «с диаграммами, графиками и наглядными примерами вмешательств». Климов объяснил, что анализу подверглась работа лишь тех СМИ, которые получают финансирование из правительственных источников за рубежом и пишут на русском языке.

«Когда со мной начинают вступать в дискуссию либералы доморощенные, они спрашивают: "Что теперь, закрывать CNN?" Я отвечаю: "CNN не вещают на русском языке"», — заявил Климов.

Он отметил, что по этой причине в список Совфеда не попали агентства Reuters и Bloomberg. Вмешательством в выборы сенаторы сочли неравномерное освещение деятельности кандидатов в президенты, а также призывы не принимать участие в выборах.

«У них 50% материалов про Путина и практически все — негативные. Про остальных они писали нейтрально или позитивно», — заявил Климов.

Он отметил, что в публикациях упомянутых комиссией СМИ «были даже призывы подать заявление на голосование по месту пребывания, а потом на выборы не ходить, чтобы таким образом понизить явку». В ходе своей проверки сенаторы отслеживали работу редакций с 2015 года до дня выборов — 18 марта 2018 года.

По словам Климова, включение в список — это предупреждение для редакций. В случае, если они «продолжат действовать в том же духе», им грозит внесение в список СМИ-иностранных агентов. При этом российский Минюст уже признал иноагентами «Голос Америки», «Настоящее время», «Радио Свобода» и связанные с ним проекты. Этот статус обязывает СМИ регистрироваться в Минюсте, называть себя иноагентами в публикациях и представлять для аудита свои финансовые документы.

Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников в комментарии РБК отметил, что «пока комиссия Совфеда действует в квазианалитическом жанре».