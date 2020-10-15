Совфед готовится закрепить понятия «самоизоляция» и «социальная дистанция» в законе

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС заявила, что считает необходимым уточнить порядок применения понятий, связанных с ограничениями из-за коронавируса.

«Я считаю, что, безусловно, теперь надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы никому не повадно было заниматься отсебятиной, что называется», — отметила Матвиенко.

Она отметила, что в первую волну пандемии решения приходилось принимать «прямо с колёс», и из-за этого в некоторых регионах люди справедливо возмущались, что их права нарушаются. Сейчас комитеты Совета Федерации работают над юридическими определениями терминов, чтобы избежать их избыточного использования.

Режим повышенной готовности и самоизоляции из-за эпидемии коронавируса вводили в марте. В Москве и Санкт-Петербурге были поданы иски с требованием признать меры незаконными, так как у городских властей нет полномочий ограничивать права граждан на передвижения, эти иски отклонили. После того, как в июне большую часть ограничений сняли, Сергей Собянин заявил о переходе к «режиму самосохранения» — соблюдению социальной дистанции и ношению масок.