Совфед готовится ужесточить законодательство о митингах

В Совете Федерации предлагают ужесточить законодательство о митингах, установив в каждом городе для проведения акций конкретное место, за пределами которого протестовать будет запрещено, пишет «Коммерсантъ».

«Необходимо разработать законопроект, который чётко определял бы места проведения политических акций. Он не нарушал бы право на мирные митинги, закреплённое Конституцией, но и не давал бы нарушать права других граждан», — заявила сенатор Людмила Бокова.

Она уточнила, что в действующем законодательстве записаны ограничения по месту проведения и организации митингов, однако ничего не сказано об утверждении конкретных мест для проведения протестных акций.

Коллегу поддержал Андрей Климов — он уточнил, что Совет Федерации подготовит закон «по точной фиксации мест, где можно проводить мероприятия политического характера, а где нет». В пример он привёл столицу Евросоюза Брюссель, где уже есть определённое место для выражения своей точки зрения.

«Где вы можете делать то, что вам хочется, только на определённых пространствах, а выход за них заблокирован. Я сам видел колючую проволоку и видел людей с боевыми скорострельными винтовками. Это надо иметь в виду», — отметил сенатор.

Он добавил, что надеется на то, что в России до такой крайности дело не дойдёт, однако подчеркнул, что «в законе это всё должно быть чётко зафиксировано».

Напомним, в 2018 году в Нижнем Тагиле при согласовании оппозиционных митингов представители администрации часто отказывали организаторам в площадках в центре города, предлагая в качестве альтернативных мест наиболее отдалённые районы города: сквер Шахтёрской Славы на Руднике им. III Интернационала и площадь у памятника «Единению России» в деревне Усть-Утке, формально входящей в состав муниципального образования, но находящейся в 88 километрах от центра Нижнего Тагила.