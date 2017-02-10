Совет почётных граждан Нижнего Тагила возглавил экс-директор УВЗ

Председателем Совета почётных граждан Нижнего Тагила стал бывший гендиректор «Уралвагонзавода» Николай Малых. Новый руководитель был выбран сегодня на первом в этом году заседании Совета.

По данным пресс-службы администрации города, возглавлявшая до этого объединение Валентина Соловьёва попросила членов совета освободить её от общественной работы и она же предложила кандидатуру Николая Малых.

«Полностью поддерживаю кандидатуру Николая Александровича, так как знаю его как решительного и принципиального человека», – сказал глава города Сергей Носов, отметив большой вклад Валентины Соловьёвой в поддержание общественных инициатив почётных граждан.

Глава города по традиции рассказал об итогах прошедшего года и поделился планами на будущее. Он отметил, что ситуация с формированием бюджета города остаётся непростой, но в Нижнем Тагиле активно внедряются современные инвестиционные инструменты, помогающие решать проблемы.

«Вместе с вами мы будем продолжать работать на развитие города и защищать интересы Нижнего Тагила», – подвёл итог встречи Сергей Носов.

Звание «Почётный гражданин Нижнего Тагила» присуждено 100 жителям города.

Николай Малых возглавлял «Уралвагонзавод» с 1997 по 2009 год. В 2004 и 2008 годах избирался депутатом Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области по Дзержинскому избирательному округу № 16 г. Нижнего Тагила. После преобразования из федерального государственного унитарного предприятия в открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" им. Ф. Э. Дзержинского» Малых был переизбран на должность гендиректора, однако в апреле 2009 года был освобождён от поста по инициативе руководства госкорпорации «Ростехнологии» и заменён Олегом Сиенко.

Является почётным гражданином Свердловской области, Нижнего Тагила и Волчанска, почётным членом Российской академии ракетных и артиллерийских наук, членом Совета Союза производителей нефтегазового оборудования. Награждён орденом «Знак Почёта».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ъ»