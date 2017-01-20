Совет по правам человека взял на контроль ситуацию в скандальном доме-интернате в Екатеринбурге

Новое ЧП в интернате для умственно отсталых детей в Екатеринбурге привлекло внимание Совета по правам человека при президенте России. Накануне стало известно, что один из воспитанников обварился кипятком в душе. СПЧ направил запросы в Следственный комитет и Министерство труда, пишет РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря СПЧ Яну Лантратову.

«В интернате для умственно отсталых детей Екатеринбурга произошло очередное ЧП. Санитарка по какой-то причине оставила ребёнка без надзора в ванной, и он обварился кипятком. Дело в том, что у 11-летнего мальчика в связи с заболеванием снижен болевой порог. Ребёнок оказался в больнице с ожогами 35% тела», – уточнила Яна Лантратова.

Сама Лантратова, возглавляющая в Совете профильную комиссию по общественному контролю, рассказала, что трижды была в учреждении. По итогам посещений правозащитники констатировали, что в интернате остро не хватает воспитателей и медперсонала.

«Мы говорили о том, что есть много проблем, которые необходимо решать, и неоднократно поднимали этот вопрос. Однако снова ЧП… Мы берём ситуацию в этом учреждении на особый контроль», – отметила Лантратова.

В интернат в ближайшее время выедет группа правозащитников из комиссии по общественному контролю СПЧ и их коллег из профильных рабочих групп.

Агентство новостей «Между строк»