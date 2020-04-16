Совет по правам человека выступил против переноса дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Совет при президенте РФ по правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября, в день памяти жертв теракта в Беслане, со ссылкой на пресс-службу СПЧ пишет «Интерфакс».

«Понимая аргументы сторонников этого законопроекта, в первую очередь жителей Дальнего Востока, большинство членов Совета считают, что решение о переносе Дня воинской славы России является ошибочным», — говорится в сообщении СПЧ.

Правозащитники отмечают, что 3 сентября 2004 года в результате террористического акта в школе № 1 в Беслане погибли 333 человека, в том числе 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов. По мнению членов совета, «эта трагическая дата навсегда останется в сердцах россиян как день ужасного теракта».

«По нашему мнению, решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их. Перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в этом чудовищном теракте», — подчеркнул в письме в адрес председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко глава СПЧ Валерий Фадеев.

Накануне стало известно, что Госдума приняла законопроект о переносе дня воинской славы — дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. В 1945 году 3 сентября было объявлено Днём победы над Японией, но позднее праздник забылся.