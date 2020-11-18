Совет Федерации разрешил Путину разместить российских миротворцев в Карабахе

18.11.2020 13:53
Члены Совета Федерации сегодня одобрили использование вооружённых сил России за пределами страны. Сенаторы дали согласие президенту Владимиру Путину на размещение миротворцев на территории Нагорного Карабаха.
Согласно Конституции, Совфед принимает решение о возможности использования военных за пределами России по предложению главы государства. По регламенту верхней палаты парламента обсуждение этого вопроса проводится на закрытом заседании.
Россия отправит в Нагорный Карабах 1960 миротворцев, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Российские военные останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением на такой же срок, если Баку и Ереван дадут согласие.
- Обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе началось в конце сентября.
- 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
- В рамках договорённостей Кельбаджарский и Лачинский районы перейдут к Азербайджану, а Лачинский коридор, обеспечивающий связь Нагорного Карабаха с Арменией, будет находиться под контролем российских миротворцев.
- Заявление спровоцировало протесты в Ереване: граждане, настаивающие на продолжении войны, штурмовали здание парламента. Сейчас они требуют отставки правительства. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил достигнутые договорённости своей победой в конфликте.