Совет Федерации разрешил Путину разместить российских миротворцев в Карабахе

Члены Совета Федерации сегодня одобрили использование вооружённых сил России за пределами страны. Сенаторы дали согласие президенту Владимиру Путину на размещение миротворцев на территории Нагорного Карабаха.

Согласно Конституции, Совфед принимает решение о возможности использования военных за пределами России по предложению главы государства. По регламенту верхней палаты парламента обсуждение этого вопроса проводится на закрытом заседании.

Россия отправит в Нагорный Карабах 1960 миротворцев, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Российские военные останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением на такой же срок, если Баку и Ереван дадут согласие.

Обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе началось в конце сентября.