Россия отправит в Нагорный Карабах почти две тысячи миротворцев

Россия отправит в Нагорный Карабах 1960 миротворцев, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники, со ссылкой на Минобороны РФ пишет «Интерфакс».

Такое решение было принято лидерами России, Армении и Азербайджана. Военные останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением на такой же срок, если Баку и Ереван «будут не против», сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Алиев также сказал, что миротворческая миссия будет совместной — её проведут Турция и Россия.

Основу российской миссии составит подразделение 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Утром 10 ноября миротворцев начали отправлять в регион самолётами Ил-76 с аэродрома Ульяновск.

Накануне вечером азербайджанские военные сбили российский вертолёт Ми-24, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы в Армении. В МИДе Азербайджана сказали, что вертолёт сбили случайно, Азербайджан приносит извинения российской стороне и готов выплатить компенсацию. По словам представителей МИДа, российский вертолёт пролетал «в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе» в тёмное время суток, на малой высоте и вне зоны обнаружения радаров ПВО. Также Баку утверждает, что «вертолёты ВВС РФ прежде не были замечены в указанном районе».

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что подписал с президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

«Я принял очень тяжёлое решение для себя и всех нас. С президентами России и Азербайджана я подписал заявление о прекращении карабахской войны с 01:00 [10 ноября]. Текст уже опубликованного заявления невероятно болезнен для меня и нашего народа. <…> Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения», — заявил Пашинян.

По его словам, он принял такое решение в результате глубокого анализа военной ситуации, а также исходя из убеждения, что это наилучшее возможное решение сложившейся ситуации.

«Нам нужно анализировать годы нашей независимости, чтобы планировать своё будущее и не повторять ошибок прошлого. Я преклоняю колени перед всеми нашими мучениками. Я преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, офицерами, генералами, добровольцами, которые защищали и защищают Родину своей жизнью. Они самоотверженно спасли армян Арцаха», — сказал премьер Армении.