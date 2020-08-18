Совет атаманов России попросил казаков не использовать дистанционные термометры из-за «возможности стирания памяти»

Совет атаманов России рекомендовал казакам не измерять температуру дистанционными термометрами, так как из-за этого «возможно стирание памяти», сообщается в пресс-релизе организации на странице в сервисе «Яндекс.Дзен».

Кроме того, казакам не рекомендовали ставить прививку от коронавируса, пока препарат не одобрит Всемирная организация здравоохранения.

«Мы не против вакцинации. Нужно разобраться, будут ли появившиеся антитела только защитными и не будут ли вызывать утяжеления течения болезни. Нам не нравится, что на все аргументы по поводу возможной небезопасности производители отвечают только тем, что во всём виновата конкурентная борьба. Даже мы понимаем, что это не научный аргумент», — сказал первый заместитель главы Совета, глава некоммерческого партнёрства «Уральское казачество» Геннадий Ковалёв.

Он также утверждает, что за время пандемии коронавирусом не болел ни один казак.

«Почему этот феномен умалчивают и не изучают? Болеют все, даже служители РПЦ, а казаки нет. Почему?» — заявил Ковалёв.

Ранее, 11 августа, президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Препарат получил название «Спутник V», это первая зарегистрированная вакцина от коронавируса в мире. Россиян начнут прививать с января 2021 года и только на добровольной основе. По словам Путина, вакцину на себе испытала одна из его дочерей.