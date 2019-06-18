«Совершенно очевидно, что сейчас задача — полностью меня дискредитировать». Бизнесмен Ринат Субхангулов ответил на нападки в СМИ

Тагильский бизнесмен Ринат Субхангулов ответил на нападки в городских СМИ. С конца мая, по словам предпринимателя, его деловую репутацию целенаправленно пытаются очернить. Атака в средствах массовой информации, по мнению Субхангулова, началась с того момента, как он стал оказывать тагильчанам юридическую помощь по избавлению от долгов. Систематические публикации срежиссированы одним человеком, уверен бизнесмен, и носят явно заказной характер. Субхангулов решил ответить на каждый из пунктов обвинения.

Реклама на улицах

В статьях интернет-издания «Новый город» говорится, что город «атакован агрессивной рекламой кредитного юриста». Волонтёры раздают визитки, баннеры висят на главных улицах города, листовки в транспорте и на подъездах. Мол, света белого из окна не видно — везде юрист. Я не думал, что это придётся объяснять, был уверен, что в XXI веке каждый здравомыслящий человек понимает, что реклама — это та сфера, на которую предпринимателям нельзя скупиться, и именно она является одной из главных инвестиций в бизнесе. Странно слышать об «агрессивной» рекламе от СМИ, владельцем которого является директор «Агентства рекламных технологий» Александр Соловьёв. И, судя по активному муссированию текстов обо мне в его СМИ и в его же телеграм-каналах, именно он срежиссировал нападки в мою сторону. Я не могу утверждать это и голословно обвинять человека, за руку его никто не ловил, но все всё прекрасно понимают. Человек, который сам работает в сфере рекламы, для которого это основной вид деятельности, который на рекламе зарабатывает миллионы, в одних случаях говорит, что реклама — это двигатель прогресса и чем больше рекламы, тем больше успех, а в других случаях утверждает, что реклама — это ужасно и «город атакован». Выглядит очень странно, если не сказать смешно.

Что происходит на самом деле

Важно понимать: то, что на страницах «Нового города» называется «финансовой петлёй», на самом деле уже спасло от такой петли несколько сот тагильчан. Нашей компании «Кредитный юрист» с 2015 года, т.е. с момента вступления в законную силу Федерального Закона №127, в частности главы X, удалось успешно списать долги более чем с 450 человек. И при этом убытки несут банки, микрофинансовые организации и коллекторы. Я для них, конечно, бельмо на глазу, и отсюда возникает логичное предположение о том, кто может быть заказчиком этой срежиссированной Соловьёвым кампании в СМИ. «Кредитный юрист» является федеральной компанией, филиалы которой успешно работают по территории всей РФ, на данный момент времени - это более 20 городов, в которые приезжают за помощью люди с близлежащих городов и населенных пунктов. Так что офис в Нижнем Тагиле компании «Кредитный Юрист» работает по франшизе. Компания занимается помощью гражданам, которые попали в сложную финансовую ситуацию из-за невозможности выплачивать непосильные для них кредиты и иные долговые обязательства, при этом многие из них оказались в этой ситуации в связи с сокращением или уменьшением заработной платы. К примеру, оказание тех же самых юридических услуг, направленных на признание гражданина банкротом, что называется «под ключ», в Екатеринбурге стоит в 2-3 раза дороже. Также хочу обратить внимание, что в договоре есть пункт, предусматривающий возврат уплаченных денежных средств в случае непризнания гражданина банкротом и несписания долгов.

Я знаю, что такое долговая яма и как из неё выбраться

В статьях «Нового города» мне вменяются едва ли не все смертные грехи. Главные из которых — банкротство моих компаний и долги. Автор пишет: «Главный избавитель тагильчан от всех и всяческих долгов сам в долгах, как в шелках». Так вот, я занимаюсь этим именно потому, что знаю и, как говорится, на собственной шкуре испытал весь спектр проблем, с которыми может столкнуться человек, попавший в долговую яму. Я знаю, как из неё выбираться, я прошёл все ступени и процедуры банкротства, знаю закон и как он может помочь, на что можно рассчитывать. Это мой успешный опыт, и я имею полное право им делиться. И тем самым зарабатывать на жизнь своей семьи. В моём доме были моменты, когда наше меню состояло только из картофеля и макарон. Мы прошли через все трудности, шаг за шагом, и выкарабкались. Теперь я в силах научить этому других.

Банкротство — это этап развития

Что касается моих компаний, то мне скрывать нечего. В данный момент проводится разбирательство в Арбитражном суде Свердловской области относительно банкротства ООО «Самурай». По поводу обвинений в том, что я скрываюсь от правоохранительных органов, это неправда. Никаких повесток мне не приходило, проверок по компании «Кредитный Юрист» не проводится. Мы открыты для вопросов и готовы дать на них ответы правоохранительным органам. Банкротство — это, безусловно, неприятный и сложный процесс, но он направлен прежде всего на финансовое оздоровление компании. Твой бизнес либо выздоравливает, а ты продолжаешь развиваться, либо ты ставишь точку в этом бизнесе, зная точно, как и когда рассчитаться с долгами и в каком направлении двигаться дальше. Но абсолютно точно банкротство — это не признак позора, а умение выходить из сложной ситуации по законам Российской Федерации. Подавляющее большинство успешных бизнесменов прекрасно знают, что такое банкротство на своём опыте. Президент США Дональд Трамп — и тот дважды был банкротом. Кто не падал, тот не поднимался! И важно только одно — научиться подниматься. Я знаю - как.

Кому и зачем нужен этот негатив