Сотрудников «Уральских авиалиний» и Кольцово перевели на сокращённую рабочую неделю

Сотрудников авиакомпании «Уральские авиалинии» перевели на сокращённый рабочий день из-за коронавируса, со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика пишет E1.ru.

«Наземный персонал временно переведён на сокращённую рабочую неделю, с выплатой заработной платы пропорционально отработанному времени. За последнее время в связи с запретом международных рейсов маршрутная сеть авиакомпании сократилась более чем на 50%, что привело к снижению доходности. В настоящий момент закрыт приём на работу всех категорий сотрудников и приостановлены первичные программы обучения для них», — рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Отмечается, что сотрудники Кольцово теперь также будут работать четыре дня — в пресс-службе аэропорта сообщили, что с начала марта пассажиропоток Кольцово сократился более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сроки восстановления авиаперевозок сейчас спрогнозировать очень сложно.

«В аэропорту разработан комплекс мер, направленных на оптимизацию затрат и сохранение рабочих мест в условиях кризиса в отрасли. Сокращаются хозяйственные и транспортные расходы. В свете полного ограничения заграничных полётов рассматривается вариант консервации незадействованных площадей и мощностей зоны международных авиалиний. Формируются сменные графики, исходя из фактического объёма перевозок», — сказали в пресс-службе Кольцово.

Там отметили, что эти временные меры позволят обеспечить равномерную занятость и стабильность дохода для всех сотрудников.

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