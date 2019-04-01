Сотрудников МЧС заставят разрушать лёд у берегов для безопасности рыбаков

Глава МЧС Евгений Зиничев на селекторном совещании предложил разрушать лёд возле берегов водоёмов, чтобы обеспечить безопасность любителей зимней рыбалки в период весеннего таяния, пишет ТАСС.

«По поводу выхода рыбаков на лёд: там, где есть возможность, разрушайте вдоль береговой линии лёд», — поручил министр.

По его словам, такие меры необходимо принимать в тех районах, где есть такие «технические возможности».

Сотрудники МЧС весной регулярно проводят рейды, целью которых является поиск рыбаков, которые подвергают свою жизнь опасности, находясь на льду замёрзших водоёмов. В частности, в начале марта в Санкт-Петербурге сотрудники областного МЧС выявили пять автомобилей, которые находились на расстоянии 15 км от берега в Финском заливе.

«И стояли они именно в том самом месте, где несколько дней тому назад образовалась трещина», — отмечалось в сообщении МЧС.

В тот день, несмотря на штормовой ветер и метель, спасательные подразделения МЧС выезжали на помощь рыбакам восемь раз, в общей сложности со льда были эвакуированы 97 рыбаков.

В операции МЧС Алтайского края по поиску двух рыбаков, которых унесло на оторвавшейся льдине в протоке реки Оби, были задействованы около 30 человек и 14 единиц техники, в том числе лодка и снегоход. Рыбаков удалось спасти 1 апреля.