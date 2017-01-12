Сотрудников Госдумы обязали отчитываться о постах в соцсетях

На внутреннем портале Государственной Думы появилось предупреждение для сотрудников о том, что все они обязаны предоставлять сведения об «общедоступной информации», которую размещали в интернете. Об этом со ссылкой на сотрудников аппарата ведомства пишет «Коммерсантъ».

Все сведения чиновники обязаны подавать в специальной форме, которую правительство утвердило в конце декабря. Сотрудник Госдумы в рамках декларационной кампании должен заполнить информацию о себе, включая фамилию, имя и отчество, должность, а также паспортные данные. После этого в отдельной графе им заполняются «адреса сайта» или «страницы сайта», где чиновником размещалась «общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать».

Данная форма отчётности, уточняет издание, была утверждена правительством накануне нового года. Она стала обязательной как для государственных и муниципальных служащих, так и для желающих устроиться на работу.

Опрошенные «Коммерсантом» чиновники уверены, что исполнить это будет сложно, так как «вспомнить обо всех своих действиях в сети затруднительно».

Агентство новостей «Между строк»