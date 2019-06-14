Сотрудников ФБК вызвали в прокуратуру по делу об унижении чести и достоинства

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова и главу юридического отдела фонда Вячеслава Гимади вызвали в прокуратуру для дачи объяснений по делу об унижении чести и достоинства (часть 1 статьи 5.61 КоАП), написал в Twitter сам Шаведдинов.

В требовании о явке в прокуратуру, которое он опубликовал, уточняется, что на оскорбление пожаловалась Светлана Кондратьева. По словам Шаведдинова, в марте он опубликовал в Twitter пост про неё, который и стал причиной дела. В посте с фотографией Кондратьевой и ссылкой на её страницу в соцсети «ВКонтакте» Шаведдинов писал о «компашке нашистов-дебилоидов, которые за нами следят каждый день». Сообщение ретвитнули более 500 человек, в том числе Гимади, которого из-за этого также вызвали в прокуратуру.

«Уже много месяцев под дверями офиса ФБК тусуются молодые люди с камерами, которые по заданию [бизнесмена Евгения] Пригожина следят за Навальным, травят семью Соболь и занимаются мелкими пакостями», — рассказал Шаведдинов «МБХ Медиа».

Он добавил, что идти в прокуратуру не собирается.

Ранее, в марте, основатель ФБК Алексей Навальный заявил, что его и сотрудников фонда по заданию бизнесмена Пригожина преследуют молодые люди, в подтверждение чего опубликовал видео, на котором за ним идут двое неизвестных. Навальный отметил, что молодые люди «установили опорные пункты» у его дома и офиса ФБК, где постоянно дежурят по несколько человек, которые непрерывно снимают политика и других сотрудников фонда.