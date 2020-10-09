Сотрудники полиции Нижнего Тагила устанавливают личность мужчины, подозреваемого в квартирной краже

Накануне в ОП № 17 Нижнего Тагила обратилась 37-летняя местная жительница. Женщина заявила, что неизвестный проник в её квартиру, расположенную в доме по улице Орджоникидзе, и похитил сумку с кошельком, в котором находилось 2550 рублей. Тагильчанка пояснила: днём она находилась дома с младшим ребёнком, о том, что у неё побывал незнакомец, она узнала, когда домой вернулась её старшая дочь. Девочка рассказала, что в подъезде на полу она обнаружила сумку, принадлежащую её матери, а когда подошла к квартире, увидела, что входная дверь распахнута настежь. Женщина незамедлительно вызвала полицию.

«Выехавшие на место преступления оперативники изъяли и изучили записи камеры видеонаблюдения, установленной над входной дверью в квартиру. Камера видеонаблюдения запечатлела молодого человека: он поднялся на этаж и с опаской зашёл внутрь квартиры, из которой через некоторое время спешно вышел с сумкой в руках», — пояснили в полиции.

В настоящее время следственным подразделением отдела полиции № 17 возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище».

Просьба ко всем, кто узнал или владеет любой информацией о местонахождении данного человека, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 17 по телефону: 8 (3435) 97-68-02 или по телефону 02 (102 с любого оператора мобильной связи).