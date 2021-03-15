Сотрудники полиции Асбеста вычислили мошенницу по ватрушке

Сотрудники полиции Асбеста раскрыли серию преступлений в отношении пожилых людей. По подозрению в совершении шести фактов мошенничества задержали 33-летнюю местную жительницу, её вычислили по оставленной на месте преступления упаковке от ватрушки.

Как рассказали в полиции, способы обмана пожилых людей всегда были разные. В нескольких случаях женщина действовала под видом социального работника или работника управляющей компании. Подозреваемая входила в доверие, узнавала, где хранятся деньги, и похищала их. В паре эпизодов женщина подходила жертвам и говорила, что у них расстегнулась серьга, после чего предлагала поправить золотые украшения, незаметно их снимала и скрывалась.

«Любительницу чужого добра подвела обычная ватрушка, которую она оставила в упаковке в квартире одной из жертв. Именно по ней оперуполномоченные вычислили и задержали мошенницу. Сыщики установили торговую точку, в которой продавались такие булочки, затем проанализировали съёмки с камер видеонаблюдения магазина, где и “засветилась” подозреваемая. А установить её личность было делом времени. Гражданка не стала демонстрировать из себя матёрого “Фокса в юбке” и созналась в содеянном, дав признательные показания», — отметил начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД «Асбестовский» в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Кража» и «Мошенничество». Санкции этих статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Полиция проверяет задержанную на причастность к другим подобным преступлениям. Если кто-то из граждан пострадал при аналогичных или похожих обстоятельствах, но заявления в органы внутренних дел ещё не сделал, необходимо обратиться в дежурную часть территориального ОВД по телефонам 8 (34365) 2-04-02, 02.