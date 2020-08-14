Сотрудники охраны ТЦ «Фан-Фан» в Екатеринбурге объяснили применение силы к посетителям

Представители охраны торгово-развлекательного центра «Фан-Фан» предложили свою версию инцидента с посетителями, который произошёл накануне, со ссылкой на начальника охраны ТРЦ пишет E1.ru.

Накануне на входе в ТЦ жёстко задержали нарушителей масочного режима: местная жительница Вера Трапезникова пыталась пройти в ТЦ без средств защиты, охранники попросили девушку надеть маску или приобрести её в автомате, который стоит на входе, после чего, по словам Трапезниковой, начали грубо себя вести — толкаться и применять силу.

«Женщина прошла мимо нас, мы показали ей жестом, что нужно надеть маску, она проигнорировала. Я последовал за ней, спокойно сказав: "Женщина, нас ругают и наказывают, наденьте маску". Она же сейчас утверждает, что на неё наорали, но я не овчарка какая-нибудь. Она шла напролом и всем своим видом показывала, что ей на нас пофиг. Она начала нас оскорблять, назвала меня ослом и стала обзывать матерными словами», — заявляет начальник охраны Артём Болотов.

По его словам, он попросил напарника Руслана снимать происходящее, но, как только включилась камера, Вера перестала ругаться и начала себя вести спокойно.

«Затем она позвонила своему молодому человеку, он приехал и сразу начал наезжать на нас. Мы не случайно применили спецсредства по отношению к мужчине. Он схватил охранника за кадык и начал его душить, охранник побледнел и посинел, я еле расцепил их. Также он сорвал с меня личную карточку, а это обязательный документ, грубо снял с меня маску, порвал рубаху мне и старшему смены. Мы также советовали ей [Вере] обратиться в полицию, указав причину, по которой не пускают в торговый центр. Она позвонила, сказала, что её толкают, тычут ей в лицо. А о том, что она оскорбляла нас, сказать забыла», — говорит Болотов.

Он подчёркивает, что применить силу в подобных ситуациях ему позволяет Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности»: по статье 16 данного закона, если жизни и здоровью охраны угрожает опасность, они имеют право применить физическую силу, а согласно статье 17 этого же закона, разрешается применить спецсредства. После произошедшего конфликта к торговому центру приехала Росгвардия, они посмотрели записи с камер видеонаблюдения, сказали, что этого достаточно для задержания, и увезли Веру и её спутника в полицию.

По словам Болотова, этот случай уже не первый, сотрудники охраны часто встречают непонимание со стороны посетителей ТЦ. Однажды, говорит, девушка просто плюнула ему в лицо.