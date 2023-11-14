Сотрудники НТМК в составе объединённой команды ЕВРАЗа участвуют в Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек»

Сотрудники уральских и сибирских предприятий ЕВРАЗа принимают участие в Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек». Он проходит с 14 по 17 ноября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В команде ЕВРАЗа 53 участника и 46 экспертов.

Работники компании участвуют в чемпионате в десятый раз. В этом году соревноваться будут в 12 компетенциях. Сотрудники ЕВРАЗа также поборются за кубок по рационализации и производительности в двух направлениях: «Инженерное мышление. Каракури» и «Теория решения изобретательских задач ТРИЗ».

По инициативе ЕВРАЗа на чемпионат приедут школьники инженерных классов Нижнего Тагила и Качканара. Для них компания проведёт тематический квиз о деятельности ЕВРАЗа и мастер-класс. Также в рамках чемпионата состоится диалог школьников с руководителями компании «100 вопросов взрослому». Участники разговора смогут обсудить профессиональные и личные темы с вице-президентом по персоналу Еленой Самсоновой, вице-президентом, руководителем дивизиона «Урал» Денисом Новоженовым, директором по транспорту и логистике ЕВРАЗ ЗСМК Натальей Ивановой.

На стенде ЕВРАЗа можно потренироваться на VR-тренажёрах, разгадать ребусы, сгенерированные нейросетью, сделать памятный портрет по фото при участии робота. Тут предлагают познакомиться со спецификой работы компании, узнать возможности для трудоустройства и карьерного роста.

Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек-2023» — масштабное соревнование по профессиональному мастерству среди специалистов крупнейших отечественных предприятий. Организатором состязаний выступает Агентство развития навыков и профессий при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, правительства Свердловской области, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, крупнейших холдингов и корпораций.