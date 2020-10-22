Сотрудники мэрии Серова собрали деньги на кислородный аппарат для городской больницы

Сотрудники администрации Серова собрали более 90 тысяч рублей на покупку кислородного концентратора для городской больницы, сообщает местное издание «Глобус».

По словам пресс-секретаря главы Серова Дарьи Моховой, чиновники сдавали деньги добровольно. Конкретные суммы не разглашаются. Деньги перечислили на счёт медучреждения, после чего больница самостоятельно купила аппарат.