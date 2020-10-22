Сотрудники мэрии Серова собрали деньги на кислородный аппарат для городской больницы

22.10.2020 16:26
Сотрудники администрации Серова собрали более 90 тысяч рублей на покупку кислородного концентратора для городской больницы, сообщает местное издание «Глобус».
По словам пресс-секретаря главы Серова Дарьи Моховой, чиновники сдавали деньги добровольно. Конкретные суммы не разглашаются. Деньги перечислили на счёт медучреждения, после чего больница самостоятельно купила аппарат.
- Кислородные концентраторы подают пациенту кислород, который забирают из окружающей среды. Такие аппараты стали в том числе активно использоваться во время пандемии коронавируса, поскольку один из симптомов болезни — низкий уровень сатурации (кислорода в крови) у заболевших.
- Несколько пациентов коронавирусного госпиталя при городской больнице № 20 Ростова-на-Дону задохнулись 12 октября во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом, со ссылкой на высокопоставленный источник в системе здравоохранения Ростова-на-Дону сообщал портал 161.ru.
- Два работающих в «красной» зоне сотрудника ГБ № 20 подтвердили, что пациенты, «которые ещё могли продержаться», скончались, когда в перегруженном медучреждении не успели пополнить запасы газа. По информации первого источника, пять человек умерли в реанимации, а ещё несколько — в общем отделении.