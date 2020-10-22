Общество

Сотрудники мэрии Серова собрали деньги на кислородный аппарат для городской больницы

22.10.2020 16:26
Сотрудники мэрии Серова собрали деньги на кислородный аппарат для городской больницы

Сотрудники администрации Серова собрали более 90 тысяч рублей на покупку кислородного концентратора для городской больницы, сообщает местное издание «Глобус».

По словам пресс-секретаря главы Серова Дарьи Моховой, чиновники сдавали деньги добровольно. Конкретные суммы не разглашаются. Деньги перечислили на счёт медучреждения, после чего больница самостоятельно купила аппарат.  

  • Кислородные концентраторы подают пациенту кислород, который забирают из окружающей среды. Такие аппараты стали в том числе активно использоваться во время пандемии коронавируса, поскольку один из симптомов болезни — низкий уровень сатурации (кислорода в крови) у заболевших.  
  • Несколько пациентов коронавирусного госпиталя при городской больнице № 20 Ростова-на-Дону задохнулись 12 октября во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом, со ссылкой на  высокопоставленный источник в системе здравоохранения Ростова-на-Дону сообщал портал 161.ru.
  • Два работающих в «красной» зоне сотрудника ГБ № 20 подтвердили, что пациенты, «которые ещё могли продержаться», скончались, когда в перегруженном медучреждении не успели пополнить запасы газа. По информации первого источника, пять человек умерли в реанимации, а ещё несколько — в общем отделении.

Фото: modul-o2.ru
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