Сотрудники МЧС оштрафовали пенсионерку из Нижнего Тагила, которая жгла мусор в железной бочке на садовом участке 

Сотрудники МЧС по Свердловской области оштрафовали пенсионерку из Нижнего Тагила за то, что пожилая женщина на своём садовом участке жгла мусор в железной бочке. В пресс-службе ведомства уточнили, что хозяйка приняла меры по минимизации риска возникновения пожара, сжигая мусор в бочке. Сотрудники госпожнадзора пояснили женщине, что и этой меры предосторожности не всегда достаточно, чтобы обезопасить себя и окружающих от огня. Ветер легко может перенести и раздуть любую искру.

«Огонь был оперативно потушен, но оплатить административный штраф за нарушение придётся, ведь в период действия особого противопожарного режима такая мера административного воздействия, как предупреждение, законодательством не предусмотрена», — заявили в МЧС.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение штрафа: от 2 до 4 тысяч рублей для граждан, от 15 до 30 тысяч для должностных лиц и от 200 до 400 тысяч рублей для юридических лиц.

Только в первый майский день сотрудники МЧС России составили в Свердловской области 19 протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением правил пожарной безопасности.