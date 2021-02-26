Сотрудники ГУФСИН нашли сбежавшего осуждённого из Качканара по роликам в TikTok

Оперативные работники отдела розыска ГУФСИН по Свердловской области задержали мужчину, который был объявлен в розыск за уклонение от наказания в виде исправительных работ, сообщил начальник пресс-службы ведомства Александр Левченко.

По его словам, чтобы узнать, где живёт беглец, силовики под видом девушки месяц вели переписку с мужчиной в соцсети «ВКонтакте». Подтвердить личность мужчины удалось с помощью роликов в TikTok, которыми он хвастался перед «девушкой». В определённый момент мужчина, объявленный в розыск, пригласил свою «собеседницу» к себе в гости в село Некрасово Белоярского района.

«К сожалению, на автобусной остановке, куда он пришёл встречать возлюбленную, его ждало разочарование — вместо неё приехали оперативники, которые его задержали. Физическая сила и специальные средства в ходе задержания не применялись», — сказал Левченко.

Изначально Качканарский городской суд Свердловской области осудил мужчину по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабёж»), за кражу телефона ему назначили исправительные работы. После уклонения от работ наказание будет заменено шестью месяцами лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.