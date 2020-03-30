Сотрудники городских служб Нижнего Тагила ушли на «удалёнку»

Специалисты службы заказчика городского хозяйства, «Тагилгражданпроекта», службы экологической безопасности переведены на удалённый режим работы. Об этом сегодня на рабочем совещании с руководителями организаций, задействованных в жизнеобеспечении Нижнего Тагила, рассказал вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

«Часть персонала, в соответствии с обращением президента России Владимира Путина и рекомендациями по поведению в условиях пандемии, переведена на удалённый режим работы. У “Сигнала-3” в прежнем графике работают аварийные бригады. У дорожно-строительных предприятий на выходные направлены сотрудники офисов. Мероприятия по жизнеобеспечению города проводятся в полном объёме. Все запланированные ранее работы осуществляются в соответствии с графиками», — приводят в пресс-службе мэрии слова Копысова.

По словам Егора Копысова, в ежедневном режиме ведётся санитарная очистка города, проводится ремонт дорог, подготовка к безаварийному прохождению весеннего паводка. Городские службы готовятся к акарицидной обработке общественных территорий.

«Особое внимание необходимо уделить очистке дорог, тротуаров и газонов. От состояния городской территории, так же как и от ответственного поведения людей, зависит здоровье и благополучие тагильчан. Также очень аккуратно нужно подходить к смене графиков работы общественного транспорта, чтобы в нём не ощущалось недостатка», — заявил мэр Владислав Пинаев.

По поручению главы города будет проведена корректировка расписания общественного транспорта в часы пик. В центральной части города, на улицах Первомайской, Горошникова и проспекте Ленина, с сегодняшнего дня по громкоговорителям горожан предупреждают о необходимости находиться дома в выходные дни в условиях пандемии.

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