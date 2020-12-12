Сотрудники ГИБДД за вечер остановили в Нижнем Тагиле пятерых водителей без прав

В рамках профилактического мероприятия «Стоп-контроль», которое проходило в Нижнем Тагиле 11 декабря, сотрудники ГИБДД выявили семь нарушителей ПДД. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, пять человек управляли автомобилем, не имея водительского удостоверения, ещё один ехал за рулём в состоянии опьянения и один водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

«Госавтоинспекция напоминает о том, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по ст. 12.8 КоАП РФ (штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами до двух лет). А за управление транспортным средством водителем, не имеющим права, предусмотрено наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей», — добавили в отделе пропаганды ГИБДД.