Сотрудники ГИБДД за три дня поймали пятерых пьяных водителей на дорогах Нижнего Тагила

В ходе профилактических рейдов, прошедших с 31 июля по 2 августа, сотрудники ГИБДД поймали на дорогах Нижнего Тагила пятерых нетрезвых водителей. Из них двое были лишены водительских прав. Ещё трое отказались от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

Помимо нетрезвых автолюбителей, сотрудниками ГИБДД были выявлены десять водителей без прав на управление транспортным средством.

Всего за три дня было выявлено 424 нарушения правил дорожного движения.