Сотрудники ГИБДД за три дня поймали пятерых пьяных водителей на дорогах Нижнего Тагила

В ходе профилактических рейдов, прошедших с 31 июля по 2 августа, сотрудники ГИБДД поймали на дорогах Нижнего Тагила пятерых нетрезвых водителей. Из них двое были лишены водительских прав. Ещё трое отказались от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.
Помимо нетрезвых автолюбителей, сотрудниками ГИБДД были выявлены десять водителей без прав на управление транспортным средством.
Всего за три дня было выявлено 424 нарушения правил дорожного движения.
«Отделение пропаганды ГИБДД города Нижнего Тагила обращает внимание на неукоснительное соблюдение ПДД. А также призывает всех участников дорожного движения присоединиться к проблеме нетрезвых водителей и своевременно сообщать о лицах, которые управляют транспортным средством в алкогольном опьянении или садятся за руль в нетрезвом состоянии по телефонам: 47-70-01, 25-00-44», — добавили в ведомстве.