Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила нашли водителя, сбившего ребёнка на самодельном мопеде

Госавтоинспекторы Нижнего Тагила нашли мужчину, который сбил 11-летнего мальчика, катавшегося на самодельном мопеде с прикреплённым двигателем от бензопилы. Инцидент произошёл 18 марта в 16:30. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, им оказался 50-летний хозяин Toyota Corolla из села Петрокаменского.

Он признался, что действительно стал участником ДТП и после столкновения с ребёнком вышел из автомобиля, чтобы уточнить у мальчика о его самочувствии. Услышав от подростка, что тот в порядке, уехал.

Выяснилось, что ребёнок гостил на выходных у отца, который в день ДТП отлучился в магазин. Как раз в тот момент мальчик решил прокатиться на самодельном мопеде и попал в аварию. Во время поездки на пострадавшем не было защитного шлема. Позже ребёнок обратился в больницу, у него диагностировали ушиб ноги.

В отношении водителя Toyota госавтоинспекторы составили административный материал по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП) и направили дело в суд. Вчера, 21 марта, мировой суд Пригородного района лишил мужчину права управления транспортным средством сроком на 1 год.

В ведомстве уточнили, что в соответствии с действующими законодательством водитель обязан принять меры по факту ДТП, участником которого он является, а именно не передвигать автомобиль, в случае необходимости оказать первую помощь пострадавшим, вызвать скорую, а о факте происшествия сразу сообщить в дежурную часть ГИБДД.

Госавтоинспекторы рекомендуют родителям ограничить доступ детей к технике, а также к ключам от неё, отложить подарки в виде автомобиля до момента получения подростками прав на вождение.