Сотрудники ГАИ Нижнего Тагила нашли водителя иномарки, который сбил двух подростков на питбайке и скрылся

Сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила нашли водителя, который 21 октября сбил двух подростков на питбайке у дома № 45 в посёлке Горноуральский и скрылся с места ДТП. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГАИ Нижнего Тагила, 34-летний мужчина, управляющий автомобилем Ford Focus, пояснил автоинспекторам, что покинул место происшествия, так как испугался последствий.

Дорожная полиция выяснила, что водитель иномарки ранее уже был лишён права управления транспортным средством. В отношении мужчины сотрудники Госавтоинспекции составили административные материалы по ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ (повторное управление транспортным средством водителем, лишённым права управления), а также по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен).

В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, в рамках которой будет организован выход в учебную организацию по месту обучения детей в целях проведения комиссионного обследования на предмет обучения школьников навыкам безопасного поведения на дорогах. Информация также направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию ребёнка.