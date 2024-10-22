В посёлке под Нижним Тагилом водитель иномарки сбил двух подростков на питбайке и скрылся

Накануне, 21 октября, в посёлке Горноуральский под Нижним Тагилом водитель Ford Focus сбил двух подростков на питбайке и скрылся. По предварительной информации, при повороте налево легковушка не уступила дорогу питбайку с двумя подростками, которые двигались во встречном направлении. В результате аварии 13-летний водитель мототранспортного средства и его 17-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ДГБ № 3 Нижнего Тагила. Водитель иномарки с места аварии скрылся, в настоящий момент ведётся его розыск.

Сотрудники дорожной полиции установили, что подросток управлял питбайком мощностью 125 куб. см. Из средств пассивной защиты на мальчике был только мотошлем, пассажир защитную экипировку во время движения не использовал.

Полицейские выяснили, что несовершеннолетние находились на прогулке с разрешения родителей, о том, что дети будут кататься на питбайке, они не знали. Его в подарок внуку купил дедушка, первоначальные навыки вождения мототехники подросток получил именно от него. Родители знали о его навыках вождения и запрещали ездить без их отсутствия.

Информация о ДТП направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию ребёнка.