Сотрудники ГАИ нашли водителя грузовика, который сбил пенсионерку в Нижнем Тагиле

Сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила в результате оперативно-разыскных мероприятий нашли водителя грузовика, который накануне сбил пожилую женщину на улице Космонавтов. Им оказался 41-летний житель Верхней Салда, управляющий автомобилем МАЗ с прицепом. Со слов мужчины, он не заметил, что допустил наезд на пешехода. В отношении водителя автоинспекторы вынесли определение о возбуждении административного производства по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходу), по ст. 12.27 ч. 2 КоАП РФ (за оставление места ДТП), за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления автомобилем на срок от 1 до 1,5 лет, либо административный арест до 15 суток. Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам расследования.

Напомним, что в результате дорожного​ происшествия​ 85-летняя женщина получил травмы различной степени тяжести, бригадой скорой медицинской помощи госпитализирована в Демидовскую городскую больницу для оказания медицинской помощи.