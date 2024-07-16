Госавтоинспекция Нижнего Тагила разыскивает водителя, который на трамвайной остановке сбил пенсионерку

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают участника ДТП, которое произошло сегодня, 16 июля, около 15:20 у дома № 18 на улице Космонавтов. По предварительной информации, неустановленный грузовой автомобиль, двигаясь в сторону улицы Фрунзе сбил пешехода, который переходил проезжую часть от остановки общественного транспорта к стоящему трамваю.

В результате дорожного​ происшествия​ 85-летняя женщина получил травмы различной степени тяжести, бригадой скорой медицинской помощи госпитализирована в Демидовскую городскую больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению личности водителя, в том числе осуществляется просмотр видеокамер, а также ведется поиск возможных свидетелей факта ДТП. Отдел Госавтоинспекции Нижнего Тагила обращается с просьбой к возможным очевидцам происшествия и гражданам, которые могут обладать какой-либо информацией по факту дорожно-транспортного происшествия сообщить по телефонам 8 (3435) 47-70-01 или 8 (3435) 97-65-84.